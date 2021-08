Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19

Đã đăng vào 30 Th8, 2021 lúc 17:57 Lượt xem: 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành toàn diện hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19 và trực tiếp chỉ đạo hai tiểu ban.

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 (Ban chỉ đạo) được ban hành hôm nay 30/8.

Theo đó, cùng với việc điều hành thống nhất, toàn diện Ban chỉ đạo, Thủ tướng còn trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban An sinh xã hội và Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tiểu ban khác.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 được kiện toàn ngày 25/8, gồm tám tiểu ban là: Y tế; An ninh trật tự xã hội; An sinh xã hội; Tài chính, hậu cần; Sản xuất và lưu thông hàng hóa; Vận động và huy động xã hội; Dân vận; và Truyền thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Phó trưởng ban, chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Tài chính, hậu cần; xử lý vấn đề liên quan đến ngân sách nhà nước, thuế, bảo hiểm, lãi suất ngân hàng; cơ chế mua sắm; giá các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; các khoản hỗ trợ người dân, đặc biệt là người mất việc làm, người xa quê tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội.

Ông Khái cũng chỉ đạo đảm bảo và phân bổ, quản lý việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch; chỉ đạo việc mua sắm vaccine, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc… ; triển khai các phương án mua sắm dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương; xây dựng chế độ, chính sách với các lực lượng phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban, chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Y tế; phụ trách việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, vaccine, trang thiết bị y tế trong nước; áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch để bảo đảm tính liên tục của hoạt động giáo dục; ứng dụng các công cụ, nền tảng công nghệ dùng chung toàn quốc để phục vụ chống dịch.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó trưởng ban, làm đầu mối phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ trong việc xây dựng cơ chế, chính sách cần thiết trình Ủy ban Thường vụ, Quốc hội; trong đó có việc sửa đổi, bổ sung quy định của các luật liên quan đến phòng chống dịch; giám sát thực hiện quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Phó trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa; đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong sản xuất, kinh doanh; cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương, nhất là nơi đang giãn cách xã hội; đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc hoạt động cung ứng.

Ngoài Trưởng Ban và bốn Phó trưởng Ban, các thành viên khác của Ban chỉ đạo gồm: Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Trưởng Tiểu ban An sinh xã hội; ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội; bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Dân vận; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Truyền thông; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Trưởng Tiểu ban Y tế; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Tiểu ban Truyền thông.

Ba thành viên còn lại là ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, được phân công chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan của Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ việc xây dựng các cơ chế, chính sách cần thiết, nhất là về tài chính, ngân sách phục vụ chống dịch…

Ông Trần Văn Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phối hợp với cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trong việc đôn đốc tổ chức, triển khai các nhiệm vụ của Ban và kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh.

Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp, chỉ đạo việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và theo dõi chung về tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chống dịch cũng như hoạt động của Ban chỉ đạo.

Trước đó, khi ca nhiễm Covid-19 bắt đầu được ghi nhận ở Việt Nam, ngày 30/1/2020, Thủ tướng quyết định thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng Ban chỉ đạo. Hai phó ban khi đó là Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Phó ban Thường trực) và Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn.

