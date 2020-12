Phú Quốc có tân chủ tịch huyện

Đã đăng vào 9 Th12, 2020 lúc 10:36 Lượt xem: 7

KIÊN GIANG – Ông Huỳnh Quang Hưng, 48 tuổi, Phó bí thư Phú Quốc được bầu làm Chủ tịch UBND huyện thay người tiền nhiệm nhận nhiệm vụ mới, chiều 8/12.

Ông Hưng quê huyện Phú Quốc, cử nhân Kinh tế, cử nhân Hành chính, thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tài chính, Bí thư xã Cửa Cạn, Phó chủ tịch huyện, Phó bí thư Huyện ủy (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ông Huỳnh Quang Hưng tại kỳ họp HĐND huyện Phú Quốc ngày 8/12. Ảnh: Dương Đông

Tại kỳ họp HĐND huyện Phú Quốc khóa X, các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với ông Mai Văn Huỳnh. Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Mai Văn Huỳnh được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đầu tháng 11, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang có quyết định điều động, chỉ định ông Tống Phước Trường, 43 tuổi, quê huyện An Minh, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Bí thư Huyện ủy Phú Quốc.

Huyện đảo Phú Quốc nằm phía Tây Nam, cách thành phố Rạch Giá 120 km về phía Đông, cách thành phố Hà Tiên 45 km về phía Tây. Phú Quốc hiện có 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có hai thị trấn Dương Đông và An Thới.

Dự kiến Chương trình phiên họp 51 diễn ra từ ngày 9 đến 12/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường trực thuộc.

Theo tờ trình của UBND Kiên Giang, đề án thành lập thành phố Phú Quốc có diện tích hơn 575 km2, dân số 177.540 người. Thành phố Phú Quốc sẽ có tám đơn vị hành chính cấp xã, gồm: hai phường (Dương Đông, An Thới) và sáu xã (Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn). Xã Hòn Thơm nhập vào thị trấn An Thới thành phường An Thới.

Dương Đông

