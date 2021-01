Sài Gòn có thể xuống 18 độ C

Đã đăng vào 7 Th1, 2021 lúc 16:06 Lượt xem: 1

Ảnh hưởng không khí lạnh phía Bắc tràn xuống, thời tiết ở TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ có thể xuống 18 độ C từ ngày 9 đến 11/1.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ ngày 7/11 dự báo, nhiệt độ xuống thấp nhất vào sáng sớm, sau đó tăng dần, mức cao nhất 32-33 độ C vào buổi trưa. Nhiệt độ thấp nhất hồi cuối năm ngoái ở TP HCM là 20 độ C.

Người lớn và trẻ em đều mặc áo ấm, đeo khẩu trang khi ra đường trong sương mù dày đặc ở TP HCM, sáng 24/12/2020. Ảnh: Hữu Khoa.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định sau 11/1 thêm đợt không khí lạnh cũng khiến Nam Bộ ảnh hưởng, nhưng nhiệt độ không thấp bằng đợt này. Từ ngày 8/1, TP HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa. Mưa không lớn nhưng gây hại cho hoa, cây cảnh trồng phục vụ Tết.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, cảnh báo chênh lệch nhiệt độ sáng sớm so với buổi trưa và đầu giờ chiều khá cao, khoảng 12-13 độ C, gây cảm giác mệt mỏi, nhất là người làm việc ngoài trời. Sáng sớm, phụ huynh cần mang áo ấm cho trẻ khi ra đường. Người lao động làm việc bên ngoài cần uống nhiều nước.

Trong hơn 10 năm qua, TP HCM từng có đợt lạnh 17 độ C vào cuối năm 2009. Những năm sau đó, nhiệt độ thấp nhất mỗi năm phổ biến mức 18 độ C vào đầu năm 2015, 2016... Tuy nhiên, theo dữ liệu từ năm 1976 đến 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ TP HCM từng xuống 16,4 độ C vào ngày 25/12/1999 đo ở trạm Tân Sơn Hòa.

Về thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau từ ngày mai gió mạnh cấp 6 -7, giật cấp 8 -9, biển động, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ngoài khơi. Thời tiết không thuận lợi cho khách du lịch ra Côn Đảo, đảo Phú Quý bằng đường biển.

