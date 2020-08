Thêm 20 ca nhiễm nCoV, một ca tử vong

Đã đăng vào 15 Th8, 2020 lúc 20:57 Lượt xem: 6

Bộ Y tế chiều 15/8 ghi nhận thêm 20 ca nhiễm nCoV, trong đó Đà Nẵng 11 ca, Quảng Nam 4, Hải Dương một, 4 người nhập cảnh cách ly ở TP HCM. “Bệnh nhân 699” tử vong.

Bốn bệnh nhân ở Quảng Nam được ghi nhận từ số 931 đến 934.

Trong đó, bệnh nhân 931 đến 933 gồm hai nam và một nữ, độ tuổi từ 14 đến 66, đều ở thành phố Hội An, Quảng Nam. Ba người này được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc phường Minh An, Hội An.

Ca còn lại là “bệnh nhân 934”, nữ, 35 tuổi, ở thành phố Hội An, Quảng Nam, là con của “bệnh nhân 774”, mẹ của “bệnh nhân 842”.

11 ca ở Đà Nẵng được ghi nhận từ số 935 đến 948.

“Bệnh nhân 935”, nam, 91 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Bệnh nhân 936”, nam, 56 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Bệnh nhân 937”, nữ, 52 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Bệnh nhân 938”, nam, 34 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Bệnh nhân 939”, nữ, 66 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Bệnh nhân 940”, nữ, 50 tuổi; và “bệnh nhân 941”, nữ, 28 tuổi, ở Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với “bệnh nhân 872”.

“Bệnh nhân 942”, nữ, 62 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, tiếp xúc với “bệnh nhân 915”.

“Bệnh nhân 943”, nam, 31 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng, tiếp xúc với “bệnh nhân 430”.

“Bệnh nhân 944”, nữ, 37 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

“Bệnh nhân 945”, nam, 19 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Bốn người ở TP HCM được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, được ghi nhận từ 946 đến 949, đều là nam, tuổi từ 22 đến 57. Họ từ đảo Guam (Mỹ) trên chuyến bay OAE423 về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 4/8, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khu A – Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca nhiễm còn lại được ghi nhận tại Hải Dương là “bệnh nhân 950”, nam, 15 tuổi, tiếp xúc với “bệnh nhân 906”.

Chiều nay, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng xác nhận “bệnh nhân 699″ tử vong. Đây là ca Covid-19 tử vong thứ 23 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

“Bệnh nhân 699”, nam, 75 tuổi, địa chỉ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, tiền sử suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim. Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, chẩn đoán viêm phổi do Covid-19 biến chứng, suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Như vậy, hôm nay ghi nhận 21 nhiễm mới, hai ca tử vong. Tổng số ca nhiễm cả nước lên 950, trong đó 437 người đã khỏi, 23 ca tử vong, còn 490 bệnh nhân đang điều trị.

Từ đầu dịch, Việt Nam ghi nhận 333 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, không lây lan cộng đồng từ nhóm này.

Từ ngày 25/7 đến nay ghi nhận 477 ca lây nhiễm trong nước tại 15 tỉnh, thành phố, hầu hết liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng.

Đến nay, tổng cộng Đà Nẵng ghi nhận 336 ca, Quảng Nam 90, TP HCM 11, Hà Nội 8, Quảng Trị 7, Bắc Giang 6, Quảng Ngãi 5, Lạng Sơn và Hải Dương 4, Đăk Lăk ba, Đồng Nai hai; Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Khánh Hòa mỗi tỉnh một ca.

Hơn 115.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 4.000 người, tại cơ sở tập trung hơn 25.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Thế giới ghi nhận hơn 750.000 người chết, hơn 21 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, số ca mắc Covid-19 ở Philippines vượt qua Indonesia, trở thành vùng dịch nghiêm trọng nhất.

Lê Nga

Nguồn VnExpress