Thêm 4 ca nhiễm cộng đồng, một ca nhập cảnh

Các bệnh nhân mới được ghi nhận từ số 1977-1981, cụ thể:

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận “bệnh nhân 1977”, là F1 “bệnh nhân 1565”, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/1, kết quả xét nghiệm lần một âm tính với nCoV. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/2 bệnh nhân dương tính với nCoV, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

TP HCM ghi nhận “bệnh nhân 1979“, nam, 27 tuổi, địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tỉnh Bình Dương ghi nhận “bệnh nhân 1980“, nam, 21 tuổi, địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là F1 “bệnh nhân 1979”, đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận “bệnh nhân 1981”, nam, 22 tuổi, địa chỉ tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là F1, liên quan ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/1, kết quả xét nghiệm lần một âm tính với nCoV. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/2 dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Tỉnh Long An ghi nhận ca nhập cảnh là “bệnh nhân 1978”, nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ngày 2/1, anh từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7139, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 5/2, bệnh nhân dương tính với nCoV, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Như vậy, tổng 9 ngày từ 28/1 đến 6/2, Bộ Y tế ghi nhận 398 ca nhiễm cộng đồng, ở 12 tỉnh thành gồm Hải Dương (290), Quảng Ninh (47), Hà Nội (23), Gia Lai (18), Bình Dương (6), Bắc Ninh (2), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), TP HCM (2), Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Các bác sĩ điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2, Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế.

Tính trên cả nước đến nay, tổng ca nhiễm lên 1.981, số khỏi 1.468, số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 10 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 3 người âm tính lần hai và 2 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 83.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 700; cách ly tập trung hơn 24.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

Bộ Y tế đề nghị người làm việc tại công ty Poyun, khu Công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương trong tháng 1/2021; người từng đi các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh từ ngày 15/1 đến nay; khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900.9095, số đường dây nóng y tế địa phương để được hỗ trợ, tư vấn, xét nghiệm Covid-19.

Thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu người chết vì Covid-19 trong khoảng 106 triệu người nhiễm. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch, tiếp theo là Ấn Độ và Brazil.