Thủ tướng yêu cầu lập sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 tại Đà Nẵng

Đã đăng vào 27 Th10, 2020 lúc 15:13 Lượt xem: 6

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo thành lập sở chỉ huy tiền phương tại Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo để ứng phó với bão số 9 có khả năng đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng – Phú Yên ngày 28/10.

Bộ Quốc phòng mới đây đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị về việc triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là Quân khu 4, Quân khu 5 quán triệt, thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Bộ Quốc phòng thành lập 2 đoàn do Thủ trưởng Bộ tổng Tham mưu và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại sở chỉ huy tiền phương.

Bộ Tổng Tham mưu cũng đã có điện gửi các đơn vị liên quan nhằm chủ động phòng chống bão số 9.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật, nắm chắc diễn biến bão số 9, mưa lũ do hoàn lưu sau bão, tuyệt đối không chủ quan; rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án.

Chủ động bố trí lực lượng phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những nơi sung yếu để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp và ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho bộ đội, kho tàng, doanh trại và vũ khí, trang bị; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động giúp nhân dân ứng phó mưa lũ, sạt lở đất…

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu tiếp tục thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển (kể cả các tàu vận tải, du lịch) biết vị trí, diễn biến của bão, để di chuyển tránh, trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm…

Quân chủng: Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có biện pháp bảo đảm an toàn cho các phương tiện đang hoạt động trên biển; duy trì lực lượng, phương tiện, chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có yêu cầu.

Quân chủng Phòng không – Không quân sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay cứu hộ, cứu nạn trên biển và trên đất liền.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4, 5 chỉ đạo các đơn vị tăng cường cập nhật với diễn biến bão, mưa lũ sau bão, phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân nhất là các khu vực ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp ven sông, suối, ngoài bãi sông, hạ du các hồ đập xung yếu.

Chủ động tham mưu, phối hợp triển khai công tác ứng phó theo “phương châm 4 tại chỗ”; giúp chính quyền các địa phương chằng chống nhà cửa, kịp thời sơ tán nhân dân ở khu vực nguy cơ đến nơi an toàn.

Sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất và các sự cố đê, kè, hồ đập có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Chú ý bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ.

Ngay sau bão, chủ động điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục cơ sở hạ tầng, sửa chữa nhà cửa, trường học; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống và sản xuất.

Hồi 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-115km/giờ), giật cấp 15.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay; thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10.

Từ đêm 27-29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Thành Nam

Nguồn Vietnamnet.vn