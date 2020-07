Thường vụ Quốc hội phê bình Bộ Nội vụ

Sáng 16/7, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021. Đại diện Bộ Nội vụ báo cáo tại hội nghị là Phó vụ trưởng Pháp chế Vũ Đức Thuận.

Bày tỏ không hài lòng với đại diện của Bộ Nội vụ, ông Lưu nói: “Tôi rất tiếc và buồn. Đây là hội nghị giữa Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai nghị quyết của Quốc hội. Thông báo, lịch trình đã gửi từ trước”.

Phó chủ tịch Quốc hội bày tỏ thông cảm với lãnh đạo Bộ Nội vụ khi hôm nay Chính phủ cũng tổ chức hội nghị trực tuyến “rất quan trọng” về giải ngân vốn đầu tư công; Thủ tướng cử Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long thay mặt Chính phủ tham dự. “Bộ trưởng có thể bận dự cuộc họp đó nhưng Thứ trưởng rất nhiều, sao lại vắng?”, ông Lưu nói.

Nhấn mạnh Bộ Nội vụ là cơ quan gác cổng của Chính phủ về vấn đề tổ chức, bộ máy, cải cách hành chính, Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá đại diện dự họp của Bộ không đảm bảo thẩm quyền, đề nghị về báo cáo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ý kiến của Thường vụ Quốc hội.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa 15 cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp tháng 10/2021. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng dự án luật này.

Báo cáo tại hội nghị, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Đức Thuận cho biết Bộ đã “nghiêm túc xây dựng” dự án luật sửa đổi theo đúng trình tự thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

“Dự án đã được Bộ Nội vụ xây dựng và gửi sang Bộ Tư pháp thẩm định. Chúng tôi đang khẩn trương nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp”, ông Thuận nói và cho biết dự kiến tháng 4/2021, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ cho ý kiến và tháng 10/2021 Chính phủ trình Quốc hội.

Tại hội nghị, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an “thiết tha đề nghị” đưa vào chương trình hai luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo ông, dự án luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở rất quan trọng để cùng với dân quân tự vệ thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự cơ sở. Hiện Luật Dân quân tự vệ đã được Quốc hội thông qua, nếu không thông qua dự án luật này thì không có sự đồng bộ. Bộ trưởng đề nghị đưa dự án luật này vào xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

Còn Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo Bộ trưởng Công an cũng cần nhanh chóng xem xét vì thực tế vấn đề trật tự an toàn giao thông là một bộ phận quan trọng trong trật tự an toàn xã hội. Tổng kết Luật Giao thông đường bộ cho thấy qua 10 năm thực hiện, hàng trăm nghìn người chết, bị thương vì tai nạn giao thông.