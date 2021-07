TP HCM xem xét dùng nhà tái định cư làm nơi cách ly

Đã đăng vào 2 Th7, 2021 lúc 23:07 Lượt xem: 6

Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu rà soát, tận dụng quỹ nhà tái định chưa sử dụng để làm khu cách ly tập trung, dự kiến có thể tiếp nhận khoảng 5.000 người.

Yêu cầu trên được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nói tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 của TP HCM ngày 2/7. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đã trải qua 32 ngày giãn cách xã hội và đã ghi nhận 4.573 ca nhiễm, xếp thứ hai cả nước. Hiện, 13.429 người cách ly tập trung, 30.426 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM.

“Hiện thành phố còn rất nhiều quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng, nếu đưa vào tận dụng làm khu cách ly, có thể đáp ứng được 5.000 người“, ông Phong nói và giao Phó chủ tịch thành phố Lê Hòa Bình cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp lên kế hoạch thực hiện.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cho biết, qua rà soát 14 khu cách ly hiện nay cho thấy một số khu chưa đảm bảo an toàn, phải tổ chức lại. Ngoài ra, thành phố yêu cầu không dùng trường học làm khu cách ly do phòng thiếu nhà vệ sinh và không đảm bảo an toàn cho người cách ly.

“Sắp tới đây, TP HCM có quyết định thành lập Ban Quản lý các khu cách ly tập trung. Bộ Tư lệnh thành phố là đơn vị chỉ huy, tiếp đến là lực lượng công an, y tế, tài nguyên môi trường, thông tin truyền thông và an toàn thực phẩm”, ông Phong nói và cho biết Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã làm việc với các nhà mạng để người dân có mạng wifi miễn phí sử dụng phục vụ nhu cầu học tập, giải trí trong thời gian cách ly.

Riêng các khu công nghiệp, khu chế xuất, ông Phong cho biết đã giao sở, ban, ngành nhanh chóng thẩm định 24 doanh nghiệp đăng ký vừa hoạt động sản xuất vừa thực hiện cách ly, hoàn thành trước ngày 5/7.

Đồng thời, tiếp tục vận động mạnh hơn nữa các doanh nghiệp thực hiện vừa hoạt động sản xuất vừa thực hiện cách ly. Ngoài ra, thành phố cũng xem xét bố trí một số khu cách ly cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Thậm chí thành lập khu cách ly dã chiến tại những nơi này.

Chung cư tái định cư Bình Khánh (TP Thủ Đức) hiện chưa có người sử dụng. Ảnh: Hà An.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu các quận huyện đẩy mạnh test nhanh bởi việc này rất hiệu quả, phục vụ công tác phòng chống dịch của thành phố. Theo đó, hiện Sở Y tế thành phố đã cung cấp 3 đơn vị cung ứng test nhanh, một đơn vị trong nước và 2 đơn vị nước ngoài. Vì vậy, các địa phương phải tăng tốc thực hiện test nhanh, không thể để tồn đọng.

“Vấn đề hiện nay chính là ở khâu tổ chức xét nghiệm, Chủ tịch UBND các quận huyện phải chủ động, thể hiện rõ năng lực trong việc tổ chức thực hiện”, ông Phong nói và yêu cầu lãnh đạo quận huyện phải sâu sát, kiểm tra chặt chẽ lấy mẫu xét nghiệm và một số công việc mang tính cấp bách hiện nay.

Liên quan công tác test nhanh, trước đó Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết thời gian qua thành phố đã sử dụng 128.000 test nhanh trên tổng số 252.000 test. Ông đề nghị thành phố tăng cường năng lực cũng như số lượng test nhanh cung cấp cho các quận huyện, đảm bảo công tác phát hiện sớm, truy vết càng nhanh càng tốt.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết hiện TP HCM ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm. Đợt dịch này nguy hiểm, khó đoán và phức tạp hơn, có lúc ghi nhận hơn 500 ca một ngày. Từ ngày 19/6 đến 30/6, thời điểm áp dụng Chỉ thị 10 số ca nhiễm được phát hiện qua tầm soát cộng đồng bình quân 8,5 ca/ngày; số ca nhiễm sàng lọc tại các bệnh viện bình quân 35 ca/ngày.

“Tỷ lệ lây nhiễm thứ phát và tốc độ lây lan của biến thể này mạnh mẽ, số ca nhiễm có khả năng còn tăng trong những ngày tới”, ông Phong nói.

Hữu Công

Nguồn VnExpress