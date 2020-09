Tranh chấp trên biển và trên bộ, đều phải kiềm chế, không dùng vũ lực

Đã đăng vào 18 Th9, 2020 lúc 15:42 Lượt xem: 6

Tham gia hội nghị tại các điểm cầu có Cục trưởng Tác chiến quân đội các nước ASEAN.

Đây là đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà. Với chủ đề “Hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, các trưởng đoàn tham dự hội nghị sẽ chia sẻ quan điểm về những vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm và biện pháp nhằm tằng cường hợp tác thực chất giữa các cơ quan tác chiến quân đội các nước ASEAN.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Thái Đại Ngọc cho biết, trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, các điểm nóng vốn có về an ninh ngày càng diễn ra phức tạp.

Ông nêu, nguy cơ xảy ra va chạm về mặt quân sự tại khu vực trên Biển Đông và Biển Hoa Đông ngày càng cao, do sự gia tăng các hoạt động quân sự bất chấp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật biển năm 1982 và các cam kết khu vực. Dịch bệnh Covid-19 làm phân tán mối quan tâm của dư luận cũng như các cơ chế quản lý an ninh quốc tế.

Trung tướng Thái Đại Ngọc phát biểu khai mạc.

Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng đa dạng và phức tạp như: khủng bố, cướp biển, an ninh mạng, ảnh hưởng của biến đối khí hậu, thiên tai lũ lụt, đặc biệt dịch Covid-19… tác động sâu sắc toàn diện đến chính trị thế giới, quan hệ giữa các nước.

“Điều này càng chứng tỏ nếu không sớm các nhận thức chung về thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh biển, an ninh môi trường biển, an ninh nguồn nước trên các dòng sông thì hậu quả sẽ hết sức khôn lường”, Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục tác chiến cho rằng, cần tăng cường hợp tác xây dựng lòng tin thông qua luật pháp quốc tế và các cam kết khu vực, hoạt động cùng nhau như diễn tập, thực hành bộ quy tắc, tránh va chạm bất ngờ trên biển và hướng dẫn tránh va chạm bất ngờ trên không.

Trao đổi đối thoại giữa các lực lượng hoạt động trên thực địa sẽ góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau, giải quyết ngay từ khi còn manh nha, không để bùng lên thành vấn đề lớn, buộc lãnh đạo cao cấp phải xử lý.

Trung tướng Ngọc bày tỏ các nước đều là láng giềng của nhau trên bộ hoặc trên biển, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải kiềm chế không sử dụng vũ lực.

Công tác phòng chống dịch của Việt Nam đã đạt kết quả tốt, quân đội Việt Nam cũng tích cực chia sẻ, hỗ trợ thông qua hợp tác song phương với các nước: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga, Cuba.

Về ứng phó với thách thức chưa từng có do Covid-19 gây ra, quân đội mỗi nước ASEAN đã vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên vừa tham gia vào các nỗ lực chung của Chính phủ, quốc gia để phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Tại Việt Nam, Cục trưởng Cục tác chiến cho biết kể từ khi Covid-19 bùng phát, quân đội đã tham gia tích cực vào nỗ lực chung của Chính phủ, cung cấp địa điểm cách ly, tham gia khử trùng, tẩy độc tại ổ dịch, nghiên cứu sản xuất bộ KIT xét nghiệm, quản lý, giám sát các khu vực cửa khẩu, biên giới, triển khai phòng chống dịch trong quân đội, nhân dân..

Dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay đã tác động tiêu cực đến các hoạt động hợp tác trên thực địa giữa quân đội các nước ASEAN, một số hoạt động đã điều chỉnh lùi thời gian hoặc buộc phải hủy. Tuy nhiên khó khăn thách thức cũng là dịp chứng tỏ sự tự cường, gắn kết và thích ứng của ASEAN trong đó có lực lượng quân đội.

Quân đội các nước ASEAN đã tích cực, chủ động thúc đẩy các hoạt động phù hợp với bối cảnh, chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến về phòng chống dịch, tổ chức hội thảo trực tuyến. Đặc biệt thông qua Trung tâm quân y ASEAN đã tổ chức diễn tập trực tuyến, xử lý tình huống về phòng chống dịch giữa quân y các nước ASEAN vào tháng 5/2020.

Đại diện Việt Nam khẳng định: “Dịch bệnh, thách thức an ninh khác không thể cản trở sự hợp tác của chúng ta, trong điều kiện như vậy càng phải tăng cường hợp tác để vượt qua những khó khăn thách thức do hoàn cảnh mang lại”.

Thảo luận về các vấn đề, đại diện các nước chúc mừng Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp đã tổ chức thành công các hội nghị quốc phòng, quân sự ASEAN, triển khai sáng kiến phòng chống, kiểm soát dịch. Thể hiện sự chủ động thích ứng và quyết tâm của nước Chủ tịch cũng như các nước ASEAN.

Các trưởng đoàn nhất trí thời gian qua tiếp tục đánh dấu sự phát triển tích cực trong hợp tác quân đội các nước, thể hiện qua việc tổ chức thành công cuộc diễn tập trong khuôn khổ ADMM+, giao lưu sĩ quan trẻ, giải bắn súng quân dụng ASEAN, những hoạt động thiết thực tạo cơ hội tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hiểu biết giữa quân đội các nước.

Các trưởng đoàn thống nhất kế hoạch hoạt động 2 năm 2020-2022 đã trình lên hội nghị Tư lệnh lực lượng Quốc phòng ASEAN lần thứ 17 thông qua.

Cũng tại hội nghị, trưởng đoàn Việt Nam đã bàn giao chức Chủ tịch Cục trưởng Tác chiến quân đội các nước ASEAN cho Brunei.

Thành Nam

Nguồn Vietnamnet.vn