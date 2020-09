Trùm đa cấp Thiên Rồng Việt lừa hơn 10 ngàn người khắp Việt Nam

Đã đăng vào 10 Th9, 2020 lúc 15:37 Lượt xem: 2

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bộ Công an chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và 3 đồng phạm khác gồm: Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.

Nguyễn Hữu Tiến làm diễn giả trong một buổi hội thảo nhằm mục đích lôi kéo nhà đầu tư

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ cuối năm 2015 đến giữa 2018 Tiến cùng các đồng phạm lập ra Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty CP Otcmax. Các công ty này không có các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực chất đây là công ty bình phong để Tiến và đồng bọn lừa người dân khắp nơi thông qua hình thức huy động vốn đa cấp. Chúng lập ra các trang web “thienrongviet.com”, “otcmax.com”, quảng bá hình ảnh, in ấn tạp chí và tổ chức nhiều buổi hội nghị đưa các thông tin dự án ảo, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn nhằm lôi kéo người tham gia.

Hình thức mà Tiến và đồng phạm tổ chức ra là bán mã ID đầu tư, tức mã code cho các nhà đầu tư, có giá từ 2,5 – 250 triệu đồng/mã.

Thực chất là chúng lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư khác. Khi đã lôi kéo được số lượng lớn người tham gia thì chúng giở chiêu trò không trả các khoản trên nữa mà chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Quá trình điều tra kỹ lưỡng dựa trên hệ thống quản lý dữ liệu của nhà đầu tư và hệ thống sổ sách, Bộ Công an kết luận, từ khi thành lập các công ty đến khi bị điều tra, bắt giữ, Tiến và đồng phạm đã bán 44.102 mã code cho 10.059 nhà đầu tư khắp Việt Nam, thu về khoản tiền gần 500 tỷ đồng.

Qua đó, Tiến và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Số tiền chiếm đoạt phần lớn rơi vào tay của Tiến. Đối tượng này sử dụng để chi cho các hoạt động của các công ty bình phong, trả lương cho đội ngũ nhân viên và chủ yếu là Tiến dùng để tiêu xài cá nhân.

Bộ Công an làm rõ, nhiều cá nhân tham gia vào các công ty trên, thực chất là do Tiến thuê, trả lương theo tháng. Bộ Công an đang làm rõ vai trò của các đối tượng giúp sức, sẽ tách ra để làm rõ, xử lý sau.

