Truy nã Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã toàn quốc và đề nghị truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim vụ mua rẻ 9 triệu cổ phần để thâu tóm Sadeco.

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tề Trí Dũng và đồng phạm can tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và các đơn vị liên quan. Trong đó đã làm rõ hành vi của các bị can liên quan.

Một bị can có vai trò quan trọng là Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim cũng được làm rõ nhưng ông này đã xuất cảnh đi nước ngoài. Ông Phạm Nhật Vinh – Tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim Theo kết luận điều tra, ông Vinh là Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim cũng là thành viên HĐQT Công ty Sadeco. Ông Vinh đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT Công ty Sadeco biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40 ngàn đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT Sadeco ngày 2/8/2017, không thông qua đấu giá theo quy định. Từ biểu quyết cuộc họp này, Công ty Nguyễn Kim của ông Vinh đã mua rẻ 9 triệu cổ phần của Sadeco và từ đó công ty này đã thâu tóm doanh nghiệp Nhà nước. Theo kết luận điều tra, việc Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim gây thiệt hại hơn 940 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Nhật Vinh. Tuy nhiên, ông Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài và đến nay chưa ghi nhận thông tin nhập cảnh trở lại. Trong kết luận điều tra nêu rõ, ngày 31/12/2020, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại (Bộ Công an) thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối vối ông Phạm Nhật Vinh. Hiện Công an TP.HCM đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh, khi nào bắt được bị can sẽ phục hồi điều tra theo quy định. Như đã thông tin, kết luận điều tra của Công an TP.HCM nêu rõ, Sadeco có vốn góp của các cổ đông Nhà nước gồm: IPC, Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận), Văn phòng Thành ủy và các tổ chức khác. Từ tờ trình của đại diện vốn Nhà nước tại Sadeco, ông Tất Thành Cang khi đó là Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM đã ký bút phê “đồng ý” có nội dung “xem xét, thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy biểu quyết chấp thuận cho Sadeco phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ…”. Sau đó, Văn phòng Thành ủy có công văn số 495-TB/VPTU, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Thành ủy “giao Văn phòng Thành ủy chỉ đạo người đại diện quản lý vốn đầu tư của Đảng bộ TP tại Sadeco thực hiện chủ trương…”. Có những tờ trình, thông báo này, những đại diện vốn Nhà nước tại cuộc họp HĐQT Công ty Sadeco đã biểu quyết phát hành, bán rẻ 9 triệu cổ phần của Sadeco cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim. Từ đó, công ty này thâu tóm Sadeco – doanh nghiệp “đẻ trứng vàng” của Nhà nước do Thành uỷ TP.HCM quản lý. Phước An Nguồn Vietnamnet.vn

