Vé xe Tết tăng 60%

Đã đăng vào 27 Th12, 2020 lúc 7:09 Lượt xem: 4

TP HCM – Khách đ​ược dự báo giảm so với năm ngoái nhưng giá vé xe Tết Nguyên đán 2021 dự kiến tăng 40-60% để bù chiều ôtô chạy rỗng về bến đón khách.

Dự báo Bến xe Miền Đông, lượng khách đi xe Tết năm nay giảm 5-10% so với cùng kỳ năm trước. Những ngày cao điểm từ 24 đến 29/12 âm lịch (ngày 5 đến 10/2/2021), khách qua bến đạt 45.000-49.000 khách, thấp hơn 2.000-3.000 người mỗi ngày so với Tết năm ngoái. Tuy nhiên giá vé dự kiến dịp Tết tăng 40-60% so với ngày thường, tùy chặng và thời điểm. Khách đi càng cận tết giá vé càng cao.

Bến xe Miền Đông bán vé cho khách ở bến từ ngày 12/1/2021; thời gian bán từ 5h đến 19h mỗi ngày. Ngoài ra vé cũng được qua kênh trực tuyến. Bến xe khuyến cáo khách mua vé bên ngoài cần tìm hiểu giá, nhà xe và thông tin chuyến đi.

Khách mua vé tại Bến xe Miền Tây. Ảnh: Gia Minh.

Tương tự tết năm nay, lượng khách ở Bến xe Miền Tây dự báo giảm 10-15% so với cùng kỳ năm trước nhưng giá vé dự kiến tăng tối đa 40% trong 5 ngày cao điểm, từ ngày 8/2/2021 đến 13/2/2021 (tức 27/12 đến 2/1 âm lịch). Vé được bán trước tết khoảng nửa tháng tại các quầy vé trong bến và các kênh thông qua tổng đài, website các hãng xe.

Hiện, hai bến xe đã lên phương án điều động ôtô từ chặng ít khách qua chặng nhiều và xe buýt… để phục vụ khách. Ngoài ra, lộ trình thay thế tránh ùn tắc cũng được thông báo cho các đơn vị vận tải. Phía TP HCM và các tỉnh thành sẽ phối hợp giải quyết tránh kẹt xe trên hành trình người dân về quê nghỉ Tết. Nhà xe và khách được yêu cầu đảm bảo quy định phòng Covid-19.

Gia Minh

Nguồn VnExpress