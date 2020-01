Việt Nam, Campuchia hợp tác chặt chẽ về an ninh, phòng chống tội phạm

Đã đăng vào 20 Th1, 2020

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia.

Ảnh: Báo Công an nhân dân

Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, làm trưởng đoàn.

Hội đàm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác 2019, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng các hoạt động trong năm 2020 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Hai Bộ trưởng khẳng định, việc hợp tác năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh – trật tự giữa hai nước nói chung và mỗi nước nói riêng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, khó dự báo.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, và Bộ trưởng Sar Kheng đã điểm lại kết quả hợp tác về an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là hợp tác điều tra tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế song phương và đa phương; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá, chia rẽ quan hệ hai nước; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mới nổi… vì hòa bình hợp tác giữa hai nước với khu vực, vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, đồng thời chúc mừng về việc kim ngạch thương mại hai nước đạt mốc 5 tỷ USD.

Ngoài ra, hai bên đã đánh giá và đề ra phương hướng hợp tác giữa công an Việt Nam và cơ quan nội vụ các tỉnh Campuchia ở vùng giáp biên trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, khám chữa bệnh…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng năm mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hun Sen, cá nhân ông Sar Kheng cùng lãnh đạo Vương quốc Campuchia, nhân dân Campuchia đạt nhiều thành tựu mới.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Thủ tưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2020. Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng Huân chương hữu nghị cho tập thể Bộ Nội vụ Campuchia, 10 Huân chương hữu nghị cho các cá nhân Bộ Nội vụ Campuchia có thành tích xuất sắc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ.

Theo TTXVN

Nguồn Vietnamnet.vn

