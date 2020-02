‘Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh để chống dịch’

Các biện pháp chống dịch viêm phổi được Việt Nam áp dụng mạnh hơn so với chống dịch SARS trước đây và cao hơn so với WHO khuyến nghị.

Ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông tin như trên tại cuộc họp báo chiều 5/2. Theo ông, một số tổ chức quốc tế khuyến cáo, Việt Nam là nước có nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch viêm phổi từ Vũ Hán (Trung Quốc), do có hơn 1.400 km đường biên giới, nhiều lối mở, đường mòn, cửa khẩu quốc tế… với Trung Quốc. Trước tình hình đó, Chính phủ đặt mục tiêu đảm bảo an toàn sức khoẻ, cuộc sống bình yên của người dân lên trên hết, chấp nhận giảm một phần tăng trưởng kinh tế để triển khai các biện pháp cần thiết. “Thủ tướng nêu rõ các bộ ngành, địa phương phải đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu, không được chủ quan, lơ là vì ở Việt Nam chưa đến đỉnh dịch; đồng thời không được hoang mang để đánh giá, xử lý đúng các vấn đề liên quan”, ông Dũng nói. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP Tại phiên họp Chính phủ diễn ra hôm nay, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư báo cáo Chính phủ hai kịch bản tăng trưởng năm 2020 do tác động của dịch nCoV. Nếu dịch viêm phổi được khống chế dịch trong quý I thì tăng trưởng kinh tế năm 2020 là 6,27%. Ở kịch bản thứ 2, tăng trưởng kinh tế là 6,09% nếu dịch bệnh được khống chế trong quý II. Cả hai kịch bản đều đưa ra số dự báo tăng trưởng thấp hơn nhiều mục tiêu Quốc hội đưa ra 6,8%. “Vì thế Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp bù đắp tăng trưởng. Hiện Chính phủ không đặt vấn đề điều chỉnh hay hạ các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đã được Quốc hội đề ra”, ông Mai Tiến Dũng nói. Theo ông, Chính phủ đã quyết định miễn thuế với nguyên liệu sản xuất khẩu trang phục vụ chống dịch, thuốc sát trùng, hoá chất liên quan… Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cách ly người nghi nhiễm và người đã xác định dương tính với nCoV là “biện pháp hiệu quả để ngăn chặn virus lây lan ra cộng đồng”. Việt Nam đã lập hệ thống cách ly 3 vòng. Trước hết, bệnh nhân và người nghi nhiễm được cách ly tại cơ sở y tế. Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đi từ Hồ Bắc hoặc đi qua Hồ Bắc (Trung Quốc) về Việt Nam được cách ly tại các cơ sở tập trung do quân đội chuẩn bị. Ngoài ra, những người đi từ 31 tỉnh của Trung Quốc về Việt Nam cũng được cách ly. “Chưa có lần nào Việt Nam đối phó với dịch bệnh mạnh mẽ như lần này, với nhiều biện pháp rất quyết liệt”, ông Long nói. Tiếp tục cập nhật.

Viết Tuân – Hoài Thu – Hoàng Thùy

Nguồn VnExpress

