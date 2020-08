WHO cảnh báo ‘dịch đã thay đổi’

Đã đăng vào 19 Th8, 2020 lúc 10:29 Lượt xem: 3

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các ca mắc Covid-19 tại những nước châu Á – Thái Bình Dương chủ yếu lây lan từ người dưới 50 tuổi.

WHO ngày 18/8 cũng cảnh báo về “giai đoạn mới của đại dịch”, khi người dương tính nCoV có thể không biết mình nhiễm bệnh.

Ông Takeshi Kasai, Tổng giám đốc WHO khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết người có triệu chứng nhẹ hoặc không biểu hiện vẫn truyền được virus cho người già và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

“Dịch bệnh đang thay đổi. Hiểm họa đến từ những người ở độ tuổi 20, 30 và 40 ngày càng gia tăng”, ông nói. “Những gì chúng ta đang chứng kiến không chỉ đơn giản là sự tái bùng phát. Tôi tin rằng đây là tín hiệu cho thấy đại dịch bước vào giai đoạn mới tại châu Á – Thái Bình Dương”.

Dữ liệu dịch tễ của WHO hiện tại cho thấy khoảng 2/3 số ca lây nhiễm ở Nhật Bản là từ các bệnh nhân dưới 40 tuổi. Hơn một nửa số trường hợp dương tính tại Philippines và Australia cũng thuộc nhóm tuổi đó.

Ông Takeshi Kasai, Tổng giám đốc WHO khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh: AP

Ông Kansai nói: “Chúng ta phải nỗ lực gấp đôi để ngăn chặn virus xâm nhập vào các cộng đồng dễ bị tổn thương”.

WHO nhận định một số quốc gia từng kiểm soát tốt đại dịch, chẳng hạn New Zealand, Việt Nam và Hàn Quốc, đã phát hiện các cụm lây nhiễm mới, buộc chính phủ áp dụng lại lệnh giãn cách xã hội ở một số khu vực. Người đứng đầu WHO châu Á – Thái Bình Dương khuyến khích thực hiện các biện pháp an toàn theo mục tiêu, thay vì các quy định dài hạn, bởi nó giảm thiểu tác động dài hạn đối với nền kinh tế, xã hội.

Song ông cảnh báo: “Chừng nào virus chưa bị tiêu diệt và con người không có khả năng miễn dịch cộng đồng, thách thức vẫn còn đó”.

Tính đến ngày 19/8, toàn thế giới ghi nhận hơn 22 triệu ca mắc Covid-19 và gần 790.000 bệnh nhân tử vong. Điểm nóng dịch bệnh mới ở châu Á hiện là Philippines và Indonesia.