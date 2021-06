WHO sẽ cử chuyên gia giúp Việt Nam sản xuất vaccine

Đã đăng vào 24 Th6, 2021 lúc 22:04 Lượt xem: 8

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ cử chuyên gia vào Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất vaccine đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Chiều 24/6, trong cuộc điện đàm với ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hoan nghênh đề xuất nêu trên.

Ông cho biết Việt Nam ủng hộ nỗ lực hợp tác y tế toàn cầu; đánh giá cao vai trò của WHO trong điều phối hợp tác quốc tế chống dịch; thúc đẩy tiếp cận bình đẳng, kịp thời vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số địa phương, do biến chủng virus mới. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị WHO hỗ trợ và ưu tiên để Việt Nam sớm nhận được các lô vaccine tiếp theo của chương trình Covax. Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai chiến lược tiêm chủng hiệu quả, kịp thời, an toàn.

Thủ tướng cũng đề nghị WHO ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất vaccine cho khu vực Tây Thái Bình Dương. Năng lực của ngành y tế và tiềm lực một số doanh nghiệp Việt Nam có thể sản xuất vaccine đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng giám đốc WHO, chiều 24/6. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng giám đốc WHO ghi nhận đề nghị của Việt Nam là sẽ được ưu tiên tiếp cận nhanh chóng các nguồn vaccine, cũng như sớm trở thành trung tâm sản xuất vaccine trong khu vực.

WHO cho biết, nguồn cung vaccine đang thiếu hụt nghiêm trọng từ nay đến tháng 9/2021, do dịch bệnh bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới và tình trạng tích trữ vượt quá nhu cầu ở một số nước. Những vấn đề này ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vaccine của Covax cho các nước, trong đó có Việt Nam.

Tổng giám đốc WHO cám ơn Chính phủ Việt Nam đã cam kết đóng góp 500.000 USD cho Chương trình Covax. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ đặc biệt cảm kích vì Việt Nam đã tiếp nhận, điều trị khẩn cấp thành công cho nhân viên Liên Hợp Quốc nhiễm Covid-19 vừa qua. WHO sẽ quan tâm, làm hết sức để ủng hộ công tác chống dịch của Việt Nam.

Nhân viên công ty Nanogen nghiên cứu, sản xuất vaccine tại Khu công nghệ cao, quận 9, TP HCM, tháng 12/2020. Ảnh: Quỳnh Trần

Việt Nam là một trong 190 quốc gia tham gia vào cơ chế Covax và được tài trợ vaccine giai đoạn đầu. Đến nay, Covax cung cấp cho Việt Nam hơn 2,5 triệu liều chia thành hai đợt, đều là của hãng Astra Zeneca. Dự kiến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, Việt Nam sẽ nhận thêm hơn 1 triệu liều từ Covax.

Viết Tuân

Nguồn VnExpress