WHO tuyên bố viêm phổi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Đã đăng vào 31 Th1, 2020 lúc 8:18 Lượt xem: 5

WHO gọi dịch viêm phổi do nCoV là “tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế”, nhưng cho rằng không có lý do ra lệnh cấm đi lại toàn cầu.

“Lo ngại lớn nhất của chúng tôi là nguy cơ virus lây lan đến những quốc gia có hệ thống chăm sóc y tế kém. Đây không phải cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Trung Quốc”, giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo tại Thụy Sĩ hôm qua. Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo tại Thụy Sĩ hôm 30/1. Ảnh: AFP. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh việc tuyên bố viêm phổi do virus nCoV là “tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế” nhằm giúp các quốc gia tăng cường khả năng ứng phó, đồng thời hoan nghênh Bắc Kinh đã hành động nhanh chóng để kiểm soát dịch. “Chúng ta chỉ có thể chặn đứng dịch bệnh nếu cùng hợp tác”, giám đốc WHO nói, thêm rằng “không có lý do” để ra lệnh cấm đi lại và giao thương quốc tế. Ủy ban Khẩn cấp của WHO khẳng định việc hạn chế đi lại, lưu thông với người và hàng hóa “không hiệu quả”. “Lệnh phong tỏa có thể ngăn nỗ lực hỗ trợ y tế và kỹ thuật, gây ảnh hưởng với hoạt động kinh doanh và tác động tiêu cực đến nền kinh tế của những nước bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, biện pháp cấm đi lại vẫn có hiệu quả ngắn hạn”, cơ quan này ra thông cáo cho hay. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết Bắc Kinh đang đánh giá thông báo của WHO. “Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến chống virus corona. Sự đoàn kết quốc tế là cực kỳ quan trọng, các nước cần hành động có trách nhiệm và tránh những biện pháp phản ứng thái quá có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực”, ông nói thêm. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, hôm nay thông báo có thêm 42 ca tử vong vì nCoV, nâng số người chết do dịch viêm phổi lên 213. Số người nhiễm virus tại nước này đã tăng lên 9.356 sau khi phát hiện thêm 1.220 ca dương tính với nCoV. Vũ Anh (Theo AFP) Nguồn VnExpress

Tin liên quan