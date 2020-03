Xác định người đầu tiên Trung Quốc nhiễm nCoV

Đã đăng vào 13 Th3, 2020 lúc 13:51 Lượt xem: 2

Dữ liệu chính phủ Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên là một người đàn ông 55 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, khởi phát bệnh ngày 17/11/2019.

Từ người đầu tiên này, trong một tháng rưỡi cuối năm 2019, giới chức y tế xác định được ít nhất 266 bệnh nhân. Tất cả họ đều được theo dõi y tế.

Từ ngày 17/11/2019, mỗi ngày có 1-5 bệnh nhân mới, triệu chứng tương tự người đầu tiên. Đến ngày 17/12, tổng số ca tăng hàng ngày lên hai con số. Đến ngày 20/12, tổng số trường hợp bệnh được xác nhận lên tới 60. Khi ấy, người ta vẫn chưa rõ nguyên nhân gây bệnh.

Ngày 27/12, Zhang Jixian một bác sĩ của Bệnh viện Trung Tây Y tổng hợp tỉnh Hồ Bắc, đã báo cáo với các cơ quan y tế của Trung Quốc rằng căn bệnh này là “do một loại virus corona chủng mới gây ra”. Lúc này đã có hơn 180 người mắc bệnh, nhiều y bác sĩ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của bệnh này.

Đến ngày cuối cùng của năm 2019, số trường hợp được xác nhận đã tăng lên 266. Vào ngày đầu tiên của năm 2020, số ca nhiễm lên 381.

Giữa tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới công bố xác định nguyên nhân gây bệnh do chủng virus corona chưa từng biết đến, tạm gọi tên là nCoV. Một tháng sau WHO mới đặt tên cho dịch bệnh là Covid-19 và gọi virus chủng mới là SARS-CoV-2.

Đến nay các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm “bệnh nhân 0” để truy tìm nguồn gốc của nCoV. Virus mới được tạm cho lây từ động vật hoang dã, cụ thể là dơi, sang người.

Các nhà khoa học đã và đang cố gắng lập bản đồ mô hình truyền bệnh Covid-19 sớm kể từ khi dịch bệnh được báo cáo tại thành phố Vũ Hán. Hiểu cơ chế nCoV lây lan và xác định các ca bệnh chưa được phát hiện sẽ giúp ngăn chặn dịch bệnh.

Nhân viên y tế chụp ảnh tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Xương, Vũ Hán, sau khi các bệnh nhân cuối cùng xuất viện ngày 10/3, bệnh viện đóng cửa hoàn thành sứ mệnh. Ảnh: Chinadaily.

Ngày 12/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khẳng định nước này đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 do số ca nhiễm nCoV mới đang giảm nhanh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tỉnh Hồ Bắc ghi nhận chỉ 8 ca nhiễm mới trong ngày. Một chuyên gia y tế hàng đầu của Trung Quốc dự báo thành phố Vũ Hán, tâm dịch Covid-19, có thể không còn ca nhiễm mới vào cuối tháng 3.

Đến sáng 13/3, Covid-19 lan ra 127 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 134.000 người nhiễm, gần 5.000 người chết. Các ca mới tập trung tại những điểm nóng ở châu Âu như Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Đức…

Lê Cầm (Theo SCMP)

Nguồn VnExpress