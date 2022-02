Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cứu thua nhiều nhất ở Asian Cup 2022 và được LĐBĐ châu Á tôn vinh trên trang chủ.

Trong bài viết “Những cột mốc và thống kê” sau giải bóng đá nữ châu Á, AFC đăng 10 điểm nhấn tại giải. Thủ môn Kim Thanh được nhắc tới ở phần “Bận rộn ở hàng thủ”. AFC viết: “Kim Thanh 27 lần cứu thua trong sáu trận, nhiều nhất giải. Cô chỉ thủng lưới một bàn trong hai trận đấu vớt, đưa Việt Nam tới thành công. Đứng sau Kim Thanh là thủ môn New May Zin (Myanmar) và Cheng Ssu-Yu (Đài Loan). Dù chỉ chơi ba trận, New và Cheng lần lượt cứu thua 21 và 19 lần”.

Kim Thanh bắt bóng trong trận hoà Thái Lan 1-1 ở vòng bảng SEA Games 30 tại Philippines ngày 26/11/2019. Ảnh: Đức Đồng

Kim Thanh sinh ra tại Đức Hoà, Long An và chơi cho CLB TP HCM từ năm 2010. Cô khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2014, và chiếm suất bắt chính sau khi Đặng Thị Kiều Trinh từ giã đội tuyển năm 2018. Kim Thanh bắt trọn sáu trận ở Asian Cup 2022, để thủng chín bàn. Trong trận vớt cuối với Đài Loan hôm 6/2, cô đẩy cú đánh đầu căng và cận thành của Su Yu-hsuan ở phút 59. Màn trình diễn của thủ môn 29 tuổi góp phần giúp Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ.

Dù không được AFC nhắc tới, trung vệ Chương Thị Kiều cũng chơi nổi bật khi phá bóng nhiều nhất giải. Cô phá bóng tới 55 lần qua sáu trận, trung bình mỗi trận gần 10 lần giải nguy. Cầu thủ phá bóng nhiều thứ hai là hậu vệ Thái Lan Phornphirun Philawan với 43 lần.

Chương Thị Kiều sinh tại Gò Quao, Kiên Giang, chơi cho TP HCM từ năm 2013. Cô khoác áo đội tuyển Việt Nam từ hai năm trước đó, khi mới 16 tuổi. Trong hành trình tới World Cup 2023, Chương Thị Kiều ghi hai bàn. Trong đó, bàn quan trọng nhất là pha đánh đầu mở tỷ số trận gặp Đài Loan hôm 6/2. Sau trận này, cô nhận hung tin khi ông ngoại qua đời.

Hoàng An

Nguồn VnExpress