THỪA THIÊN – HUẾ Về nhất thêm bốn nội dung sáng 6/3, Nguyễn Thị Ánh Viên hoàn tất thi đấu tại giải VĐQG bể 25 mét với 21 HC vàng.

Ánh Viên có giải đấu giành nhiều huy chương nhất với 21 tấm HC vàng và hai HC bạc.

Trong buổi sáng thi đấu cuối cùng của giải, Ánh Viên dự ba nội dung cá nhân (200m bơi ếch, 200m tự do, 200m bơi bướm) cùng một nội dung đồng đội (4x200m tiếp sức tự do). Và kình ngư của đoàn Quân đội đều về nhất.

Tổng kết giải, Ánh Viên có tổng cộng 21 HC vàng, nhiều hơn bốn tấm so với giải năm ngoái. Số HC vàng mà riêng nữ kình ngư này giành được nhiều hơn ba tấm so với tổng số HC vàng của 10 đoàn phía sau. Tuy nhiên, Ánh Viên không phá kỷ lục quốc gia nào, thành tích các nội dung của cô đều kém hơn so với thành tích tốt nhất của chính mình.

Giải VĐQG bể 25 mét 2022 là giải đầu tiên Ánh Viên tham dự sau khi tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Cô dễ dàng thống trị đường bơi khi nhiều đối thủ đang đi châu Âu tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai năm nay.

Cùng khoác áo Quân đội thi đấu tại giải ở Huế còn có em trai Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn. Kình ngư 15 tuổi này giành 4 HC vàng và phá một kỷ lục quốc gia. Đặc biệt, Ánh Viên và em trai cùng thi đấu ở nội dung 4x100m tiếp sức tự do và về nhất.

Chị em Ánh Viên mang về 24 HC vàng trong tổng số 27 tấm mà Quân đội giành được để xếp nhất toàn đoàn. Đứng sau lần lượt là An Giang (11 HC vàng), TP HCM (ba HC vàng), Long An (hai HC vàng) và Đà Nẵng (hai HC vàng). Sáu đoàn Hà Nội, Vĩnh Long, Đồng Nai, Hải Dương, Cần Thơ và Quảng Bình không giành được tấm HC vàng nào.

Lâm Thoả

Nguồn VnExpress