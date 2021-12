Chứng kiến đội nhà thua 0-3 ở AFF Cup 2020 tối 12/12, các tờ báo lớn của Malaysia đều thừa nhận sự vượt trội về trình độ của Việt Nam.

Tờ New Straits Times dành nhiều lời khen ngợi cho Công Phượng và các đồng đội. Ảnh chụp màn hình

“Việt Nam vượt trội đẳng cấp, thắng Malaysia 3-0 tại AFF Cup” là tiêu đề bài viết trên trang New Straits Times – phiên bản điện tử của tờ báo in lâu đời nhất Malaysia. Trong đó tác giả Farah Azharie viết: “Dường như, Việt Nam đã tiến ngày càng xa hơn so với Malaysia. Năm tháng trước, trong trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, Việt Nam chỉ thắng Malaysia với cách biệt một bàn. Trận đấu diễn ra kịch tính, và họ thắng 2-1. Nhưng lần này, không có gì phải bàn cãi về việc Việt Nam thi đấu hay hơn. Malaysia chẳng đáp trả được gì”.

Được xem là “trận chung kết” của bảng B, nhưng thực tế trận đấu trên sân Bishan tối 12/12 diễn ra theo hướng một chiều. Việt Nam hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, tạo ra vô số cơ hội ngon ăn, dẫn trước hai bàn ngay hiệp một và chung cuộc thắng 3-0 nhờ công Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức.

Theo Farah Azharie, Malaysia đã “cảm thấy ổn” sau khi thắng Campuchia và Lào, nhưng khi gặp Việt Nam thì phơi bày sự thật là chẳng có gì hay ho, thậm chí không có cơ hội nào để ngăn cản đội bóng của Park Hang-seo. Cây bút này còn so sánh vị trí của Việt Nam và Malaysia trên bảng thứ tự FIFA (99 và 154), rồi kết luận rằng: “Đẳng cấp đã nói lên tất cả”.

Trên trang The Star, tác giả Avineshwaran Taharumalengam viết: “Malaysia đơn giản là chẳng tìm ra cách nào để chặn được sức mạnh của Những chiến binh rồng vàng”.

Bài viết nhắc lại thành tích đối đầu buồn gần đây giữa Malaysia trước Việt Nam, khi sáu trận liên tiếp không thắng – trong đó có đến năm thất bại. Riêng về trận đấu ở AFF Cup hôm qua, Avineshwaran cho rằng Malaysia chẳng để lại được dấu ấn chiến thuật nào trước đội hình dâng cao, chơi áp sát và tranh cướp tuyệt vời của Việt Nam. “Họ liên tục làm khổ đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe”, Avineshwaran bình luận.

Với tiêu đề “AFF Cup: Malaysia phải thừa nhận sức mạnh của Việt Nam”, tác giả Muzaffar Musa của trang Stadiumastro cho rằng đội nhà đã hoàn toàn bối rối khi phải đối đầu với đội bóng đang đứng thứ 99 FIFA và họ dường như chỉ biết phòng ngự từ đầu tới cuối trận. Ký giả này cũng nhắc lại tình cảnh ngặt nghèo của thầy trò Tan Cheng Hoe. Với sáu điểm và đang đứng thứ ba vì kém hiệu số bàn thắng bại, họ cần đánh bại Indonesia ở lượt cuối bảng B để giành vé vào bán kết.

Lâm Thoả

Nguồn VnExpress