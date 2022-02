Giá bộ kít xét nghiệm tại nhiều hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội đã tăng từ 15% so với trước Tết, còn ở Nghệ An có tình trạng khan hàng cục bộ.

Trưa 22/2, chợ thuốc lớn nhất miền Bắc trên phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân (Hà Nội), đông người đến giao dịch. Chợ thuốc này không cho khách mua lẻ vào bên trong, chỉ tiếp đón đại diện các nhà thuốc và người mua buôn, có giấy chứng nhận.

Cầm trên tay 10 hộp kit test nhanh, anh Đinh Văn Ngọc (chủ một nhà thuốc ở quận Đống Đa) cho biết việc mua kit test trong chợ khá dễ dàng, có nhiều loại để lựa chọn, loại anh mua giá mỗi hộp gồm 25 kit test, giá hơn 1,3 triệu đồng. “Tính ra giá mua vào khoảng 60.000 một kit nên khi bán ra không lãi mấy. Nhưng nhu cầu của khách những ngày gần đây tăng cao nên tôi vẫn lấy về để bán”, anh Ngọc chia sẻ.

Nhân viên một nhà thuốc cũng nằm trên phố Vũ Trọng Phụng cho hay, một hộp 25 kit test của Hàn Quốc được cửa hàng bán giá 1,6 triệu đồng, mua lẻ 80.000 đồng mỗi kit. Hai tuần trở lại đây, hiệu thuốc này bán được hơn 50 bộ mỗi ngày, tăng gần gấp đôi so với trước Tết.

Chợ thuốc Hapulico Vũ Trọng Phụng đông người mua bán, trưa 22/2. Ảnh: Phạm Chiểu

Nhiều người dân phản ánh giá kit test tăng từ 15-20% so với trước và mỗi cửa hàng bán một giá khác nhau. Chị Ngọc Anh ở quận Cầu Giấy cho biết vừa mua một hộp loại Kit Standard Q test nhanh Covid-19 của Hàn Quốc với giá 62.000 đồng mỗi kit, một hộp hơn 1,5 triệu đồng. Nhưng cũng loại này, chị hỏi mua ở một cửa hàng khác thì giá là 70.000 đồng mỗi kit.

Chị Cao Thu Trang, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho hay, do tiếp xúc với F0, ngày 20/2 chị mua 5 kit test nhanh với giá 60.000 đồng mỗi bộ. Hôm sau chị trở lại hiệu thuốc mua cùng loại kit test đó mức giá đã tăng lên 80.000 đồng. “Tâm lý vào hiệu thuốc thường là mua theo giá nhân viên thông báo, ít khi trả giá thấp hơn”, chị Trang nói.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ một nhà thuốc tại huyện Chương Mỹ, cho hay giá kit test tăng do nhu cầu cao trong khi quá trình nhập hàng phải chờ đợi lâu hơn trước. “Tôi nhập kit test thông qua một công ty, nhưng hàng về khá ít. Họ nói do nhập khẩu gặp khó khăn”, anh Tuấn thông tin.

Trên mạng xã hội, nhiều người rao bán kit test nhanh với đủ các xuất xứ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hay Đức, độ nhạy 99,8%, giao hàng khu vực Hà Nội với mức giá hơn 100.000 đồng mỗi kit.

Cùng ngày tại Nghệ An, nhiều khách hàng tới các nhà thuốc ở đường Nguyễn Văn Cừ, Phan Bội Châu, Nguyễn Trường Tộ, Đặng Thai Mai, Nguyễn Chí Thanh, Phong Đình Cảng (TP Vinh)… hỏi mua kit test Covid-19, song được thông báo hết hàng.

Chị Lê Thị Tú, trú TP Vinh, cho hay “tôi đi 5 quầy thuốc hỏi mua và phải nhờ người quen giới thiệu mới mua được hai bộ kit, giá 80.000 đồng mỗi bộ”.

Theo một số chủ quầy thuốc, kit test Covid-19 khan hàng từ nửa tuần nay do hàng nhập về chưa có trong khi nhu cầu tăng cao, khách liên tục đến hỏi mua.

Một số nhà thuốc bán kit test với giá 60.000 đến 80.000 mỗi bộ tùy loại, với yêu cầu mỗi khách hàng không được mua quá 5 bộ. “Nguồn hàng ít nên chúng tôi bán hạn chế để tránh việc khách mua tích trữ hoặc ôm hàng bán lại cho người khác với giá cao hơn”, nhân viên một nhà thuốc giải thích.

Nhiều trạm y tế xã, phường trên địa bàn TP Vinh cũng xảy ra tình trạng thiếu kit test hơn một tuần nay. Dịch vụ test thu phí ở những điểm này đã tạm ngừng. Nhân viên y tế chỉ test miễn phí cho F0 sau 7 ngày điều trị. Với những người có triệu chứng hoặc F1 muốn test thì phải tự mua bộ kit từ nơi khác đem tới.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Vinh xác nhận có tình trạng thiếu kit test cục bộ trong những ngày qua do nguồn hàng khan hiếm. “Nhiều người dân có điều kiện hoặc lo lắng cho sức khỏe nên ngày nào cũng tự test nhanh Covid-19. Theo tôi làm như vậy là không cần thiết”, vị này khuyến cáo.

Một số cơ sở y tế như bệnh viện đa khoa TP Vinh, 115 Nghệ An, bệnh viện mắt Nghệ An mỗi ngày có hàng trăm người tới test Covid-19 dịch vụ.

Người dân mua kit test Covid-19 và thuốc tại một nhà thuốc ở TP Vinh, trưa 22/2. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Đà Nẵng, do đã cho học sinh các cấp và mầm non trở lại trường, cộng với việc các ca dương tính mới đang tăng cao (gần 1.000 ca/ngày), hai ngày qua nhiều người dân chủ động đi mua bộ test nhanh Covid-19 về sử dụng, dẫn đến mặt hàng vốn dễ mua trở nên khan hiếm, nhiều nơi tăng giá.

Chiều 21/2, chị Lan (34 tuổi, trú quận Thanh Khê) ghé tiệm thuốc trên đường Ông Ích Khiêm (quận Hải Châu), hỏi mua bộ test thường dùng, loại 60.000 đồng/bộ, nhưng được nhân viên quầy thuốc báo “đã hết hàng”. Nhà thuốc chỉ còn loại thấp nhất là test của hãng Toda pharma, giá 80.000 đồng.

“Con gái 9 tuổi bị sốt nên tôi mua que về test cho yên tâm, nếu dương tính thì phải báo ngay cho nhà trường để chuyển lớp của cháu sang học online”, chị Lan nói, cho biết dù giá test cao hơn trước nhưng đã mua chục bộ để về dùng trong vài ngày tới. “Hai tuần qua nhà tôi sáu người sử dụng hết hơn 30 bộ test Covid”, chị nói thêm.

Chị Hiền (30 tuổi, trú quận Cẩm Lệ), cho biết trong sáng 22/2 đã đi hỏi mua test Covid ở nhiều nơi và “thấy giá cả tăng”. Cụ thể, bộ test BioCredit ít ngày trước được bán 60.000 đồng thì từ ngày chủ nhật đã tăng lên 80.000 đồng; test BioCredit trước đây bán với giá 68.000 đồng, bây giờ nhà thuốc bán giá 75.000 đồng/bộ,…

Chiều 22/2 chị Hồng (38 tuổi), ghé tiệm thuốc trên đường Nguyễn Đình Tứ (quận Liên Chiểu), mua kest xét nghiệm hiệu Onsite giá 65.000 đồng/bộ, tăng 5.000 đồng so với trước đây. “Nhà thuốc cũng chỉ bán cho mỗi khách hàng hai bộ, vì lý do khan hàng và đảm bảo nhiều người có thể mua được”, chị Hồng nói.

Các quầy thuốc cho biết nhu cầu mua bộ test nhanh Covid-19 tăng gấp đôi so với trước đây. Nhiều chủ quầy cũng lo lắng “không biết có hàng để bán tiếp hay không”, vì phụ thuộc vào bên cung ứng; một số quầy thông báo hết hàng và “chưa biết khi nào có hàng trở lại”.

Ông Nguyễn Tử Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế), khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua kit test Covid-19 qua mạng, chỉ nên mua các loại nằm trong danh mục Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành. “Khi mua ở hiệu thuốc, người dân cần hỏi loại kit test này được cấp phép lưu hành tại quyết định nào của Bộ Y tế. Nếu mua online, chỉ mua sản phẩm ở các đơn vị là các cửa hàng thuốc uy tín, đã được cấp phép kinh doanh”, ông Hiếu nói.

Tính đến tháng 2, cả nước có 30 loại test nhanh kháng thể và 83 loại test nhanh kháng nguyên đã được Bộ Y tế cấp phép. Với test nhanh kháng nguyên, trong nước có 3 sản phẩm và 80 loại nhập khẩu từ nước ngoài. Trong Thông tư hướng dẫn giá xét nghiệm nCoV, ban hành ngày 18/2, Bộ Y tế quy định với test nhanh, mức thanh toán không quá 78.000 đồng một xét nghiệm.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 43.605 ca/ngày. Hà Nội hôm nay (22/2) lên 6.860 ca (tăng 1.383 so hôm qua). Từ sáng 21 đến 22/2, Nghệ An ghi nhận hơn 2.400 ca nhiễm, trong đó hơn 500 ca cộng đồng.

Phạm Chiểu – Nguyễn Hải – Nguyễn Đông

Nguồn VnExpress