Sáng ngày 23/1, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nạn nhân chất độc màu da cam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Thành phố Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để mọi người đều có một cái Tết ấm no, hạnh phúc

Tại hội trường Thành ủy Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã chúc Tết, tặng 500 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động nghèo bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, nạn nhân chất độc màu da cam.

Thủ tướng tặng quà, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chia sẻ với đồng bào, đồng chí, Thủ tướng cho biết, chúng ta vừa đi qua năm 2021 với rất nhiều khó khăn, vừa thực hiện nhiệm vụ đột xuất, bất ngờ là phòng chống dịch, vừa tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, đồng hành và giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự chia sẻ, ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thủ tướng tặng quà, động viên nạn nhân chất độc màu da cam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương chịu nhiều tác động nặng nề do dịch bệnh, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng của nhân dân Cần Thơ cùng cả nước triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và có nhiều biện pháp hỗ trợ lao động gặp khó khăn với những cách làm sáng tạo (chuyến xe yêu thương, siêu thị 0 đồng, đi chợ giúp dân). Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ chia sẻ với những khó khăn, mất mát, tổn thất của người dân do dịch bệnh.

Thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022 theo tinh thần làm xuyên Tết, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

Tình hình năm 2022 còn nhiều khó khăn, phức tạp, có những thuận lợi, cơ hội, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dịch Covid-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của các biến chủng mới, Thủ tướng mong muốn nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là công thức “5K+vaccine+thuốc+công nghệ+đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”. “Trước hết, trên hết là chăm lo sức khỏe, tính mạng người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp phải vào cuộc để thực hiện mục tiêu tiêm chủng đã đề ra, thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022 theo tinh thần làm xuyên Tết, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong quý I/2022 phải hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi, trong đó ưu tiên cho người cao tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân lao động trong các khu công nghiệp… và nghiên cứu, tổ chức tiêm mũi thứ 4; trong tháng 1 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho các cháu từ 12 đến 17 tuổi… Trên cơ sở đó, tự tin mở cửa an toàn, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, không đánh đổi môi trường sống của nhân dân để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trong phòng, chống dịch, chúng ta đã quyết tâm không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2021, công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, có hiệu quả với quy mô chưa từng có, gấp nhiều lần điều kiện bình thường, cả nước đã hỗ trợ khoảng 43 triệu người với tổng kinh phí hơn 70.000 tỷ đồng và xuất cấp trên 158.000 tấn gạo…

Trong dịp Tết, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chăm lo tốt hơn cho người dân. Đảng, Nhà nước cùng cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp quan tâm, sẻ chia, chung tay chăm lo cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, công nhân lao động, hộ còn khó khăn để mọi người đều có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Đây là trách nhiệm và là đạo lý nhân văn của dân tộc ta.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp, tham gia đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không ngăn sông cấm chợ, tổ chức, chăm lo cho người dân đón Tết đầm ấm, tươi vui, an toàn, bù đắp lại những khó khăn, mất mát do dịch bệnh và vận động người dân sớm trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, phối hợp đưa người lao động trở lại các thành phố lớn… Thủ tướng nhấn mạnh, cần đề cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch dịp Tết, đề nghị bà con đi về trật tự, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng mong các gia đình người có công với cách mạng luôn là tấm gương quý đối với xã hội, cộng đồng, là điển hình ở khu phố, xóm làng trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng mong công nhân, người lao động không ngừng rèn luyện kỹ năng lao động. Liên đoàn lao động phối hợp với các cơ quan thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao kỹ năng lao động để nâng cao năng suất, đây là điều quan trọng để giải quyết bài toán thu nhập, đời sống. Bên cạnh sự quan tâm của Nhà nước, các cấp công đoàn quan tâm để công nhân có điều kiện phát triển tốt nhất. Các doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống người lao động với chế độ đãi ngộ phù hợp.

Đối với người có hoàn cảnh khó khăn, Thủ tướng mong muốn cần có bản lĩnh, ý chí cao hơn, tự tin vượt lên chính mình cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng, chăm chỉ lao động sản xuất, sớm thoát nghèo.

Với các cháu mồ côi do đại dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu phải quan tâm cả về vật chất và tinh thần, nhất là với các cháu mồ côi cả cha và mẹ, phải có giải pháp cụ thể hơn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trưởng thành, trở thành công dân tốt.

Thủ tướng nêu rõ, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, yếu thế là sự nghiệp của toàn dân, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, để đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ ngày càng được cải thiện, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm 2022, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Cần Thơ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ XIV, thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp tục làm sáng thêm hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh, Quân khu 9 nằm trên địa bàn có vị trí chiến lược, có lịch sử, truyền thống vẻ vang. Vùng có đường biên giới dài trên bộ, trên biển, có vùng biển rộng tiếp giáp với các nước trong khu vực.

Những năm qua, nhiều tiềm năng, lợi thế trong vùng đã và đang được khai thác, đặc biệt là truyền thống văn hóa lịch sử, thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Quân khu 9 nằm trên địa bàn có vị trí chiến lược, có lịch sử, truyền thống vẻ vang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời gian qua, Quân khu 9 cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh ĐBCSL là nơi dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp đã hết sức kiên cường chống dịch, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần bảo vệ, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất của “bộ đội Cụ Hồ”, tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và làm rất tốt công tác ứng phó với tình huống đột xuất do dịch bệnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã có những nỗ lực, cố gắng hết sức ấn tượng, luôn sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi yêu cầu khi Đảng, Nhà nước, nhân dân cần, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong những thành tựu chung của đất nước trong năm qua, có đóng góp quan trọng của quân đội nói chung và Quân khu 9 nói riêng.

Khi dịch Covid-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta, trong lúc chưa có đủ vaccine, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế, chưa hiểu hết về biến chủng mới, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó, năng lực y tế còn hạn chế, chúng ta bắt buộc phải áp dụng các biện pháp hành chính để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân.

Lực lượng vũ trang, trong đó có Quân khu 9 đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ này, khẳng định sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ta về xây dựng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, góp phần tô thắm, phát huy truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang Quân khu 9 thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu nắm và dự báo chính xác tình hình; không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng bày tỏ, rất xúc động khi nghe đồng bào TPHCM và các tỉnh phía nam chia sẻ cảm xúc: “Bộ đội vào là yên tâm, là sống rồi”. Ông cũng khẳng định, các đồng chí lãnh đạo, Chính phủ, các bộ, ngành đã vất vả trong phòng chống dịch nhưng không thể nào vất vả bằng các đồng chí ngày đêm làm nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu với “kẻ thù vô hình” là virus SARS-CoV-2, trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thiếu thốn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Quân khu và các địa phương trong vùng. Tiềm năng, thế mạnh của vùng rất lớn nhưng cơ chế, chính sách còn hạn hẹp.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang Quân khu 9 thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu nắm và dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu với Quân uỷ Trung ương-Bộ Quốc phòng; đồng thời, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ hai, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động người dân tham gia tiêm chủng, thúc đẩy thần tốc, thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine cho người dân, đây là yếu tố quyết định để mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế-xã hội, mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển khu vực ĐBSCL, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ kiểu mẫu; giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống “giặc nội xâm”; tiếp tục làm sáng thêm hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới…

Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Cần Thơ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của lực lượng công an Cần Thơ với những thành tích, kết quả chung trong năm qua của Cần Thơ và cả nước. “Càng trong tình huống khó khăn, thách thức, phức tạp thì nhiệm vụ của lực lượng công an càng nặng nề, phải làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc”, Thủ tướng nói.

Công an Cần Thơ đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế.

Cùng với các lực lượng y tế, quân đội, công an thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong công tác phòng, chống dịch; chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và an ninh, an toàn, an dân.

Công an thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp, đấu tranh kiềm chế, kéo giảm nhiều loại tội phạm, tội phạm giảm 32,2% so với năm 2020. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Số vụ cháy được kéo giảm 50% so với cùng kỳ 2020.

Triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an cơ sở “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, là “tấm lá chắn” bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Trong năm 2022, Thủ tướng yêu cầu Công an Cần Thơ tiếp tục nắm chắc tình hình, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tiếp tục thần tốc hơn nữa trong tiêm chủng vaccine… Phối hợp với các cơ quan triển khai hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển Cần Thơ; thực hiện các nhiệm vụ lớn như chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng các công trình hạ tầng lớn trên địa bàn và toàn vùng Tây Nam Bộ…

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 9, Công an Cần Thơ quan tâm, chăm lo chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại nhà riêng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Tới thăm, chúc Tết đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại nhà riêng, Thủ tướng chúc đồng chí mạnh khoẻ, tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Cần Thơ; luôn là trung tâm đoàn kết, tấm gương cho cán bộ, đảng viên, nhân dân con cháu noi theo; góp phần phần phát triển đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Lắng nghe các ý kiến góp ý của đồng chí Lê Phước Thọ về phát triển thành phố Cần Thơ và ĐBSCL, Thủ tướng thông tin đến đồng chí Lê Phước Thọ về tình hình kinh tế-xã hội đất nước; tình hình phòng chống dịch; việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về xây dựng phát triển thành phố Cần thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, việc các dự án hạ tầng chiến lược kết nối với các trung tâm lớn trong cả nước và quốc tế sẽ góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển thành phố Cần Thơ và khu vực Tây Nam bộ.

Thủ tướng đã tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Nga, sinh năm 1926, có chồng và con là liệt sĩ, hiện trú tại phường Lê Bình, quận Cái Răng và mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Gương, sinh năm 1935, có hai con là liệt sĩ, hiện trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ cùng gia đình; chúc các mẹ và gia đình đón một năm mới sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công, tiếp tục gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thủ tướng mong muốn các mẹ và gia đình tiếp tục vận động bà con nhân dân tích cực tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, nhất là trong dịp năm mới, Tết đến, xuân về.

