Ngày 19/12, Thủ tướng ban hành công điện về tăng cường kiểm soát biến chủng mới Omicron; yêu cầu Bộ Y tế kịp thời có chỉ đạo, không để quá tải hệ thống y tế diện rộng.

Công điện nêu, hiện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn nhiều trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn so với biến chủng Delta. “Đã có các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay khi đã được tiêm vaccine đủ hai mũi thì nguy cơ bị nhiễm bệnh do biến chủng Omicron vẫn cao hơn đáng kể so với Delta. Kể cả khi độc lực thấp hơn Delta nhưng với tốc độ lây lan nhanh, hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải, dẫn tới tử vong nhiều người”.

Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron nhưng số người nhiễm, bệnh nhân nặng, tử vong “có xu hướng gia tăng”. Hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải, phải chi viện từ Trung ương và các nơi khác.

Bộ Y tế tối nay ghi nhận hơn 16.000 ca nhiễm Covid-19 tại 60 tỉnh, thành; Hà Nội dẫn đầu các địa phương với hơn 1.400 ca. Trong ngày, cả nước ghi nhận 215 ca tử vong.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.505 ca/ngày. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 247 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 29.566 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Nhân viên y tế đến từ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ tiêm vaccine cho người dân Quận Long Biên, Hà Nội, tháng 9/2021. Ảnh: Giang Huy

Trước tình hình nêu trên và “khả năng biến chủng Omicron sẽ xuất hiện ở Việt Nam là rất cao”, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế bám sát tình hình thế giới, kịp thời có chỉ đạo và hướng dẫn; báo cáo Thủ tướng các biện pháp cần thiết, không để bị động, bất ngờ; không để quá tải hệ thống y tế diện rộng.

Bộ khẩn trương hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch bệnh và các biện pháp cần thiết để phù hợp với diễn biến, thời tiết mùa đông, nguy cơ biến chủng Omicron. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường giám sát để phát hiện sớm biến chủng mới.

Trong thời gian Bộ Y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch, các địa phương có thể thống nhất với Bộ để nâng cấp độ dịch so với cấp độ đã được xác định theo hướng dẫn hiện hành.

Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành “không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ, kể cả mũi tăng cường, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao”. Bộ Y tế phân bổ đủ vaccine cho các địa phương, không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ vaccine. Bộ cấp đủ thuốc kháng virus cho các địa phương. Các tỉnh, thành cấp phát thuốc cho tất cả người bị nhiễm virus. “Tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc”, Thủ tướng yêu cầu.

Đồng thời, các tỉnh, thành “tăng cường tổ chức điều trị tại nhà, cơ sở, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải”. “Tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe”, công điện nêu.

Hiện nay, các địa phương vẫn đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn chuyên môn 4800 của Bộ Y tế, đều được ban hành giữa tháng 10/2021. Các tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch bệnh hiện nay gồm, số ca F0; tỷ lệ tiêm vaccine; năng lực y tế.

Ngày 25/11, WHO thông báo ghi nhận biến chủng mới đáng lo ngại, gọi là Omicron (B.1.1.529), phát hiện tại một số quốc gia nam châu Phi.

Theo các nhà khoa học, biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu ở Botswana ngày 24/11, có tới 32 đột biến ở protein gai. Đây là biến chủng nhiều đột biến nhất của nCoV, dự báo có thể lây lan nhanh hơn, nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác (Omicron có thể lây lan nhanh hơn 500% so với Delta).

Viết Tuân

Nguồn VnExpress