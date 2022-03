Chính phủ sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm Covid-19 mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và ca tử vong.

Chương trình phòng chống Covid-19 được Chính phủ ban hành ngày 17/3, nêu chủ trương chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro. Tuy nhiên, các đơn vị cần sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống, kể cả khi dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế; tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm và nhanh nhất. Biện pháp chống dịch sẽ giảm thiểu tối đa tác động đến người dân.

Bác sĩ điều trị người mắc Covid-19, tại Trung tâm hồi sức Covid-19 thuộc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, ngày 13/9/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Tất cả người nhiễm Covid-19 chuyển nặng, nguy kịch đều được chăm sóc, điều trị. Nhóm dân số dễ tổn thương, như người cao tuổi, có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ mồ côi… cũng được tiếp cận dịch vụ y tế.

Bộ Y tế được giao sửa đổi các quy định chuyên môn về chống dịch, như đánh giá cấp độ nguy cơ, xét nghiệm, cách ly, điều trị; đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch và tạo điều kiện khôi phục kinh tế.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, Bộ Y tế đề xuất dừng thông báo số ca Covid-19 hằng ngày, để tránh gây hoang mang và chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch. Đồng thời, Bộ đề xuất cho người nhiễm, người nghi nhiễm đang trong thời gian cách ly được đi làm.

Thời gian gần đây, dù số ca nhiễm cộng đồng tăng nhanh, nhưng do bao phủ vaccine đủ liều cho nhóm dân số từ 12 tuổi, nên tỷ lệ tử vong đã giảm. Một tuần qua, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày là 170.000 ca, tăng 39% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca tử vong trung bình mỗi ngày là 75, giảm 14% so với tuần trước.